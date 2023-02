Roma . Mourinho:”la nostra rosa fa fatica con le rotazioni, fa fatica a giocare tre partite in una settimana”

José Mourinho ai microfoni sportmediaset commenta la clamorosa eliminazione della sua Roma ai quarti di Coppa Italia contro la Cremonese:

“Abbiamo fatto un primo tempo orribile, di un livello davvero molto basso. Nel secondo tempo un errore individuale, fuori dal contesto, ci ha portato sotto 2-0, abbiamo avuto una buona reazione, ma loro si sono difesi in tanti e noi siamo stati sfortunati. Comunque ho imparato a non piangere per le sconfitte e a guardare alla prossima partita. Quello che posso dire è che la nostra rosa fa fatica con le rotazioni, fa fatica a giocare tre partite in una settimana”.