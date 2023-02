Coppa Italia:Cremonese , dopo il Napoli elimina anche la Roma. All’Olimpico finisce 2 a 1 a favore dei lombardi

La Cremonese batte 0-2 la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia, dove ad aprile incontrerà la Fiorentina.

La squadra di Ballardini, che aveva già espugnato il “Maradona” di Napoli agli ottavi, elimina anche i giallorossi di Mourinho.

Parte bene la Roma con io giovane Tahirovic che spreca sottoporta il gol del vantaggio. I grigiorossi passano in vantaggio con Dessers su rigore (28′), Rui Patricio si tuffa sull’attaccante ex Feyeenord lanictao solo verso la porta approfittando di un clamoroso errore di Kumbulla.

Mourinho cambia tutto nel secondo tempo ma viene beffato dall’autogol di Celik al 49′ e nonostante gli ingressi di Abraham e Dybala non riesce a raddrizzare una serata stortissima. Inutile la rete di Belotti al penultimo minuto di recupero.

IL TABELLINO

Roma-Cremonese 1-2

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini (1′ st Smalling ), Kumbulla (1′ st Matic ), Ibanez ; Celik , Tahirovic (12′ st Abraham 5,5), Cristante 6 (1′ st Zalewski 6), El Shaarawy 6; Pellegrini 5,5, Volpato 6 (1′ st Dybala 5); Belotti .

Allenatore: Mourinho

Cremonese (3-5-2): Sarr ; Aiwu , Ferrari, Bianchetti ; Ghiglione , Meite , Castagnetti (38′ st Galdames ), Pickel (19′ st Benassi ), Afena-Gyan (1′ st Valeri ); Tsadjout (22′ st Ciofani ), Dessers (1′ st Okereke ).

Allenatore: Ballardini

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 28′ rig. Dessers (C), 4′ st aut. Celik (C), 45’+4 st Belotti (R)

Ammoniti: Rui Patricio (R), Dessers (C), Mancini (R), Aiwu (C), Ferrari (C), Sarr (C)