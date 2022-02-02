Serie BKT . designazioni 2^ giornata

Redazione 2 Febbraio 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie BKT . designazioni 2^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 5 febbraio.

ALESSANDRIA – PISA    h. 14.00

PEZZUTO

BERCIGLI – MIELE D.

IV:     MONALDI

VAR:     PAIRETTO

AVAR:      AFFATATO

BENEVENTO – PARMA    h. 14.00

MARINELLI

MOKHTAR – GUALTIERI

IV:       FIERO

VAR:     FOURNEAU

AVAR:       MARGANI

COMO – LECCE     h. 14.00

PICCININI

TEGONI – MASSARA

IV:     CARRIONE

VAR:     GHERSINI

AVAR:     CECCONI

COSENZA – BRESCIA     h. 14.00

VOLPI

MUTO – DI GIACINTO

IV:      ARENA

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MAROTTA

CROTONE – CITTADELLA    h. 14.00

ABBATTISTA

MARCHI – NUZZI

IV:     DI CICCO

VAR:     SACCHI

AVAR:      DEI GIUDICI

TERNANA – REGGINA    h. 14.00

COLOMBO

DEL GIOVANE – CIPRIANI

IV:     GIACCAGLIA

VAR:     BANTI

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

FROSINONE – LR VICENZA    h. 16.15

GIACOMELLI

VECCHI – VIGILE

IV:       BONACINA

VAR:     GIUA

AVAR:     BOTTEGONI

ASCOLI – PERUGIA    h. 18.30

MARCENARO

SCHIRRU – D’ASCANIO

IV:     EMMANUELE

VAR:      SERRA

AVAR:       IMPERIALE

CREMONESE – MONZA    Domenica 06/02 h. 16.15

MASSA

LO CICERO – ROCCA

IV:       SFIRA

VAR:      DI MARTINO

AVAR:     VIVENZI

PORDENONE – SPAL    Domenica 06/02 h. 16.15

SANTORO

ROSSI L. – LANOTTE

IV:     TARICONE

VAR:     CHIFFI

AVAR:      SCARPA