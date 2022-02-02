Serie BKT . designazioni 2^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 5 febbraio.
ALESSANDRIA – PISA h. 14.00
PEZZUTO
BERCIGLI – MIELE D.
IV: MONALDI
VAR: PAIRETTO
AVAR: AFFATATO
BENEVENTO – PARMA h. 14.00
MARINELLI
MOKHTAR – GUALTIERI
IV: FIERO
VAR: FOURNEAU
AVAR: MARGANI
COMO – LECCE h. 14.00
PICCININI
TEGONI – MASSARA
IV: CARRIONE
VAR: GHERSINI
AVAR: CECCONI
COSENZA – BRESCIA h. 14.00
VOLPI
MUTO – DI GIACINTO
IV: ARENA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAROTTA
CROTONE – CITTADELLA h. 14.00
ABBATTISTA
MARCHI – NUZZI
IV: DI CICCO
VAR: SACCHI
AVAR: DEI GIUDICI
TERNANA – REGGINA h. 14.00
COLOMBO
DEL GIOVANE – CIPRIANI
IV: GIACCAGLIA
VAR: BANTI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
FROSINONE – LR VICENZA h. 16.15
GIACOMELLI
VECCHI – VIGILE
IV: BONACINA
VAR: GIUA
AVAR: BOTTEGONI
ASCOLI – PERUGIA h. 18.30
MARCENARO
SCHIRRU – D’ASCANIO
IV: EMMANUELE
VAR: SERRA
AVAR: IMPERIALE
CREMONESE – MONZA Domenica 06/02 h. 16.15
MASSA
LO CICERO – ROCCA
IV: SFIRA
VAR: DI MARTINO
AVAR: VIVENZI
PORDENONE – SPAL Domenica 06/02 h. 16.15
SANTORO
ROSSI L. – LANOTTE
IV: TARICONE
VAR: CHIFFI
AVAR: SCARPA