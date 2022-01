Italia Polo Challenge: un’edizione all’insegna dello sport e dello spettacolo

Manca solo una settimana all’inizio di Italia Polo Challenge Cortina 2022. L’atteso evento con il ‘polo on snow’ giunto alla sua terza edizione, quest’anno scatta infatti mercoledì 5 gennaio per concludersi con le finali di sabato 8 gennaio.

Mercoledì il primo atto ufficiale del torneo sarà come da tradizione la sfilata dei giocatori a cavallo in Corso Italia (ore 18:00) a cui seguirà la presentazione delle squadre alla Conchiglia di Piazza Dibona (ore 18:30) e il cocktail di benvenuto per le squadre all’Hotel de la Poste, da sempre quartier generale e club house di polo player, sponsor e comitato organizzatore.







Autorità e giocatori in Piazza Dibona in occasione di IPC Cortina 2021 – Photo IPC/Diego Bandion ©

Dal giorno successivo i giocatori e i loro polo pony si sposteranno invece al Centro Sportivo Antonella De Rigo di Fiames dove, nel tardo pomeriggio, giovedì e venerdì 6 e 7 gennaio si giocheranno i quattro match di qualifica e sabato 8 gennaio, sempre sotto la luce dei riflettori, le finali.



Anche questa edizione di Italia Polo Challenge Cortina 2022 vede alla guida del comitato organizzatore come event manager il giocatore argentino Patricio Rattagan, e la fattiva collaborazione del Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune di Cortina d’Ampezzo.



“Torna il Polo sulla neve a Cortina d’Ampezzo e si conferma proposta di eccellenza tra le grandi manifestazioni della Regina delle Dolomiti” afferma il Sindaco Gianpietro Ghedina. “Questo sport, in grado di affascinare appassionati e non del mondo equestre, unisce la bellezza del gesto atletico a quella del contesto naturale di Cortina, ancor più magica in questo momento dell’anno. Sono certo che la terza edizione di Italia Polo Challenge saprà emozionare sia gli spettatori sia i protagonisti dell’evento”.



“Il 2021 è stato un anno davvero incredibile per il Polo azzurro e per tutto lo sport italiano”. Ha aggiunto il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola. “Le due medaglie d’oro ottenute dalle nazionali ai Campionati d’Europa della disciplina hanno letteralmente infiammato gli animi di giocatori, appassionati e addetti ai lavori. E proprio sulla scia di questi storici risultati torna, dopo le festività natalizie e con un po’ d’anticipo sul tradizionale calendario, il ‘polo on snow’ con lo splendido scenario offerto da Cortina d’Ampezzo a fare ancora una volta ineguagliabile cornice per l’evento che, dopo due anni di test match, raggiunge il suo obiettivo trasformandosi in un vero e proprio torneo”.

QUATTRO POLO TEAM CON TANTI ASSI DELLA DISCIPLINAHotel de la Poste, U.S. Polo Assn., Battistoni e Goldspan sono i quattro polo team che prendono parte alla terza edizione di Italia Polo Challenge Cortina 2022.

Tra i dodici giocatori provenienti da Argentina, Francia, Germania, Slovacchia, Svizzera e Italia che li compongono, spiccano ‘nomi di spessore’ del polo.





Una fase del test match di IPC Cortina 2021 – Photo IPC/Diego Bandion ©



Tra questi il 35enne Valentin Novillo Astrada con il suo 6 di handicap e che con l’Argentina è stato anche campione del mondo nel 2017. Valentin è rappresentante di una famiglia che ha fatto la storia del polo argentino e che ormai manda in campo la sua quarta generazione. Addirittura La Aguada, squadra del club dei Novillo Astrada, nel 2003 è diventata la prima composta interamente da fratelli (Javier, Eduardo Junior, Miguel e Ignacio) a conquistare la Triplice Corona del polo argentino (Abierto del Tortugas Club, Abierto del Hurlingham Club, Abierto de Palermo), mentre il padre, Eduardo Senior è presidente della AAP (Asociación Argentina de Polo). Un’altra curiosità: Valentin, che in passato ha già giocato in Italia (in particolare a Villa a Sesta) e che adesso si divide soprattutto tra Germania e Francia, festeggerà il 36º compleanno proprio a Cortina: è infatti nato il 9 gennaio del 1986.



Un altro ‘top polo player’ arriva dalla Francia. Clement Delfosse (handicap 5), con il fratello maggiore Matthieu è uno dei più forti giocatori transalpini. Ogni tanto se lo ritrova di fronte da avversario, insieme hanno invece assicurato un prezioso contributo al titolo europeo conquistato dalla loro Nazionale nel 2002 proprio in Italia, a Roma. Figlio d’arte (ha avuto il padre come istruttore), Clement ha vinto l’Open de Paris 2017 al Polo Club di Bagatelle,



Con handicap di 5 ci sono anche il tedesco Patrick Maleitzke e l’argentino Felix Beguerie, quest’ultimo ha già partecipato a due precedenti appuntamenti di Italia Polo Challenge.



I colori azzurri saranno invece rappresentati dai romani Stefano Giansanti e Therence Cusmano. Insieme hanno fatto parte della squadra dell’Italia che in estate ha vinto il Campionato d’Europa in Spagna, a Sotogrande, dove gli azzurri (gli altri giocatori erano Miguel Lagos Marmol e Francisco Guillermo MacLoughlin) hanno battuto in finale l’Austria per 6 a 5.



Stefano Giansanti ha inoltre partecipato ai test match nel 2020 e nel 2021 nel ‘polo on snow’ di Cortina d’Ampezzo così come l’argentino Patricio Rattagan (handicap 4), impegnato anche quest’anno nella doppia veste di event manager e polo player.

Alla seconda presenza, invece, è il tedesco Alexander ‘Sasha’ Hauptman (handicap 2). © Equi-Equipe per IPC Cortina 2022