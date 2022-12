Qatar 2022- Il Marocco festeggia il passagio agli ottavi. Canada battuto 2-1

Il l Marocco conquista il passaggio agli ottavi ai Mondiali del Qatar. Canada battuto 2-1

All’Al Thumama Stadium di Doha, gli uomini di Regragui battono 2-1 il Canada, e chiudono al primo posto il girone F. A decidere la sfida il gol di Ziyech, che al 4′ sfrutta l’errore di Borjan, e la rete al 23’ di En Nesyri. Inutile il momentaneo 1-2 dei canadesi che accorciano grazie all’autorete di Aguerd sul cross di Adekugbe. Canada e Marocco agli ottavi.

IL TABELLINO

CANADA-MAROCCO 1-2

Canada (3-4-3): Borjan , Miller , Vitoria , Johnston , Hoilett (76’ Wotherspoon ), Osorio (65’ Lareya ), Kaye (60’ Hutchinson ), Adekugbe (60’ Koné ), Buchanan , Larin (60’ J. David ), Davies . A disp.: Pantemis, St Clair, Piette, Fraser, Cavallini, Ugbo, Millar, Cornelius, Waterman. All.: Herdman

Marocco (4-3-3): Bounou , Hakimi (85’ Jabrane), Aguerd , Saiss , Mazraoui , Ounahi 76’ El Yamiq ), Amrabat , Sabiri (65’ Amallah ), Ziyech (76’ Hamdallah ), En Nesyri , Boufal (65’ Aboukhlal ). A disp.: Munir, Tagnaouti, Harit, Chair, Ezzalzouli, Dari, Cheddira, El Khannouss, Benoun, Attiat-Allah. All.: Regragui

Arbitro: Claus (Bra)

Marcatore: 4′ Ziyech (M), 23’ En Nesyri (M), 40’ aut. Aguerd,

Ammoniti: Hoilett (C), Osorio (C), Adekugbe (C), Vitoria (C)

Note: recupero 5+4