Qatar 2022: il Giappone spaventa la Spagna. Furie Rosse sconfitte 2-1

Una bella rimonta del Giappone che batte la Spagna e si qualifica come prima del girone E agli ottavi dei Mondiali 2022 dove trova la Croazia.

Primo tempo con la Spagna padrona del gioco e vantaggio all’11’ con un colpo di testa di Morata e poi gestiscono il risultato.Nella rirpesa la Spagna si ‘siede’ e il Giappone con alcuni cambi: dentro Moriyasu Doan e Mitoma ribalta la gara in 3′: il primo sorprende Unai Simon al 48′, il secondo serve l’assist per la zampata di Tanaka (51′). Rete in un primo momento annullata perché il pallone del cross sembrava aver oltrepassato la linea di fondo, ma poi l’arbitro convalida con il Var. Per la Spagna agli ottavi c’è il Marocco.

IL TABELLINO

GIAPPONE-SPAGNA 2-1

Giappone (3-4-3): Gonda; Itakura, Yoshida, Taniguchi; J. Ito, Morita, Tanaka (42′ st Endo), Nagatomo (1′ st Mitoma); Kubo (1′ st Doan), Maeda (17′ st Asano), Kamada (24′ st Tomiyasu). A disp.: Kawashima, Schmidt, Yamane, Shibasaki, Minamino, Sakai, Machino, Ueda, Soma, H. Ito. All.: Moriyasu

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta (1′ st Carvajal), Rodri, Pau Torres, Balde (23′ st Jordi Alba); Gavi (23′ st Ansu Fati), Busquets, Pedri; Nico Williams (12′ st Ferran Torres), Morata (12′ st Asensio), Dani Olmo. A disp.: Sanchez, Raya, Guillamón, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Soler, Koke, Yeremy Pino. All.: Luis Enrique

Arbitro: Victor Gomes (Sudafrica)

Marcatori: 11′ Morata (S), 3′ st Doan (G), 6′ st Tanaka (G)

Ammoniti: Itakura (G), Taniguchi (G), Yoshida (G)

Espulsi: –

Note: Recupero 2′ + 7′