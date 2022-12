Qatar 2022- Belgio-Croazia 0-0. Diavoli Rossi elimninati

Nell’ultimo match del gruppo E fase il Belgio non va oltre lo 0-0 contro la CroaziaF e viene eliminato dai Mondiali 2022.

Tante emozioni e gol specati , ol più clamoroso caputato a Lukaku, entrato nel secondo tempo: l’attaccante dell’Inter però centra in pieno il palo a porta vuota, poi si divora altri due gol e la sfida non si sblocca più. I Diavoli Rossi salutano la competizione, i vicecampioni in carica invece si qualificano da secondi e affronteranno la vincente del Gruppo E.

IL TABELLINO

Croazia-Belgio 0-0

Croazia (4-3-3): Livakovic ; Juranovic , Lovren , Gvardiol , Sosa ; Modric , Brozovic , Kovacic (45’+2 st Majer); Livaja (19′ st Petkovic ), Kramaric (19′ st Pasalic ), Perisic .

Ct: Dalic

Belgio (4-3-3): Courtois ; Meunier (43′ st E. Hazard), Alderweireld , Vertonghen , Castagne ; Witsel , Dendoncker (27′ st Tielemans ), De Bruyne ; Carrasco (27′ st Doku ), Mertens (1′ st Lukaku ), Trossard (13′ st T. Hazard ).

Ct: Martinez

Arbitro: Taylor

Marcatori:

Ammoniti: Dendoncker (B)

Note: recupero 4’+4′