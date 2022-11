Champions League-Risultati

La sesta e ultima giornata dei gironi di Champions registra la sconfitta del Napoli , battuto 2-0 ad Anfield ma partenopei primi in classifica.

Sconfitta anche l’Inter all’Allianz Arena contro il Bayern. Nerazzurri già comunuqe come i bavaresi agli ottavi. Ajax ai playoff di Europa League insieme al Barcellona. Europa League anche per il Bayer Leverkusen, mentre l’Atletico Madrid è fuori dall’Europa. Il gruppo D si è deciso negli ultimi 90′: il Tottenham di Conte passa 2-1 a Marsiglia e chiude in vetta, agli ottavi anche l’Eintracht che ribalta lo Sporting a Lisbona

GRUPPO A

LIVERPOOL-NAPOLI 2-0

85′ Salah, 100′ Nunez

RANGERS-AJAX 1-3

4′ Berghuis (A), 29′ Kudus (A), 87′ rig. Tavernier (R), 89′ Conceicao (A)

GRUPPO B

PORTO-ATLETICO MADRID 2-1 (giocata alle 18.45)

6′ Taremi (P), 24′ Eustaquio (P), 95′ aut. Marcano (P)

BAYER LEVERKUSEN-BRUGES 0-0 (giocata alle 18.45)

GRUPPO C

BAYERN MONACO-INTER 2-0

32′ Pavard, 72′ Choupo-Moting

VIKTORIA PLZEN-BARCELLONA 2-4

7′ M. Alonso (B), 45′ e 54′ F. Torres (B), 51′ e 63′ Chory (V), 75′ Torre (B)

GRUPPO D

MARSIGLIA-TOTTENHAM 1-2

47′ Mbemba (M), 54′ Lenglet (T), 95′ Hojbjerg (T)

SPORTING LISBONA-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

39′ A. Gomes (S), 62′ rig. Kamada (E), 72′ Kolo Muani (E)