Ultimo match Per il napoli di Spalletti. Stasera ore 21 contro il Liverpool allenato da Jurgen Klopp. Azzurri per mantenere il primato in classifica . Arbitra Stieler (Germania)

Probabili formazioni di Liverpool-Napoli

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Nunez. All. Klopp.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.