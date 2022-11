Bologna , Thiago Motta:”abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte”

Thiago Motta si gode la vittoria del suo Bologna sul Monza: “Stiamo raccogliendo il lavoro della settimana – ha detto a Sky Sport -.

“Siamo risuciti a ribaltare Stiamo crescendo. La squadra ha fatto bene, anche nelle letture, poi quelli che sono entrati ci hanno dato molto. I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro e hanno meritato la vittoria. Orsolini? . Per lui non è semplice restare fuori, ma sta lavorando molto bene. E’ la sua disponibilità che fa la differenza, ha fatto un bellissimo gol con forza incredibile e lucidità. E’ un premio al lavoro che sta facendo durante la settimana e sono contento per lui perché se lo merita”.