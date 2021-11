Serie BKT – risultati 11^ Giornata

la Ternana subisce la seconda sconfitta consecutiva. Allo stadio Liberati passa il Como 1-2. Il Lecce batte il Cosenza 3-1. Colpani regala tre punti al Monza contro l’Alessandria. Vittorie fuori casa del Cittadella a Reggio calabria e del Perugia a Ferrara.

Ecco i Rsultati e marcatori

FROSINONE-CROTONE 1-1

45’+1 rig. Maric (C), 45’+3 Charpentier (F)



LECCE-COSENZA 3-1 LIVE

30′ Strefezza (L), 45’+1 Coda (L), 47′ Bjorkengren (L), 67′ Caso (C)



MONZA-ALESSANDRIA 1-0

6′ Colpani



REGGINA-CITTADELLA 0-1

13′ Vita



SPAL-PERUGIA 1-2

18′ Curado (P), 26′ Mancosu (S), 86′ rig. De Luca (P)



TERNANA-COMO 1-2

16′ Vignali (C), 52′ La Gumina (C), 76′ Falletti (T)





LE PARTITE DELLE ore 18



Parma-Vicenza

Pordenone-Cremonese

Pisa-Ascoli