Serie A: Salernitana.Napoli 0-1

Il Napoli batte 1-0 la Salernitana, nel posticipo serale undicesima giornata si aggiudica il derby campano



Il Napoli poco brillante fatica, ma alla fine porta a casa tre punti importanti nella lotta scudetto. Allo stadio Arechi un gol di Zielinski risolve il match che ha visto una Salerniatana mai arrendevole .

Senza Osimhen e Insigne, si nota la prevedibilità di Mertens e Lozano entrambi sotto la loro media tecnica. Spalletti ci mette del suo e pesca dalla panchina Elmas e Petagna; il macedone inizia l’azione che porterà al vantaggio il Napoli, il secondo cenra una traversa manca di poco il bersaglio

La salernitana con tanti stimoli non ha mai mollato anche in dieci uomini per l’espulsione di Kastanos , fallaccio su Anguissa , con il Var che richiama l’arbitro Massa ad estrarre il cartellino rosso.

Dopo un primo tempo dove il napoli non è stato mai pungente , nella ripresa Spalletti effettua i cambi. Elmas e Petagna per Mertens e Lozano, mossa che ripaga il tecnico toscano con il gol realizzato da Zielinski (61′): l’azione par5e da Elmas , petagna centra la traversa e Zilinski ben appostato di sinistro mette la palla alle spalle di Beloc che non trtattiene.

Ma la Salernitana non molla e 8′ dopo ristabilisce la parità numerica, quando Ribery lancia Simy trattenuto da Koulibaly: anche se il pallone non è tra i piedi dell’attaccante nigeriano, l’arbitro non ha dubbi ed espelle il centrale senegalese. La susseguente pennellata di Ribery su punizione è salvata sulla linea di testa da Di Lorenzo (81′). Nel finale le squadre si allungano, Belec dice no a Elmas e Mario Rui e proprio al 96′ capita sui piedi di Gagliolo il pallone dell’1-1, ma il sinistro di controbalzo a porta vuota dell’ex Parma termina alto.



IL TABELLINO

SALERNITANA-NAPOLI 0-1

Salernitana (4-3-1-2): Belec ; Zortea , Strandberg , Gyomber , Ranieri (43′ st Gagliolo ); Schiavone (43′ st Djuric ), Di Tacchio , Kastanos ; Ribery ; Bonazzoli (26′ st Obi ), Gondo (19′ st Simy ). A disp.: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. All.: Colantuono

Napoli (4-3-3): Ospina ; Di Lorenzo , Rrahmani , Koulibaly , Mario Rui ; Anguissa , Fabian Ruiz , Zielinski (50′ st Zanoli ); Politano (35′ st Juan Jesus ), Mertens (15′ st Petagna ), Lozano (15′ st Elmas ). A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Demme, Lobotka, Insigne. All.: Spalletti

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 16′ st Zielinski (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Mario Rui (N)

Espulsi: Al 24′ st Kastanos (S) per un duro fallo su Anguissa. Al