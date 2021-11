Serie A: Roma-Milan 1-2

Il Milan batte la Roma 2-1 all’Olimpico confermandosi in vetta in campionato in compagnia del Napoli.

Protagonista di serata Ibrahimovic che al 25′ ha sbloccato il match su punizione soprendendo Rui Patricio sul proprio palo, poi a inizio ripresa si è procurato il rigore trasformato da Kessie. Milan in dieci dal 66′ per il rosso a Hernandez, ma la rete di El Shaarawy è arrivata solo a tempo scaduto.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-2

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio ; Karsdorp (35′ st Shomurodov ), Mancini , Ibanez, Vina (23′ st Perez ); Cristante , Veretout ; Zaniolo , Pellegrini , Mkhitaryan (1′ st Afena ); Abraham (18′ st El Shaarawy ). A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Tripi, Bove, Zalewski. All.: Mourinho

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ; Calabria , Kjaer , Tomori , Hernandez ; Bennacer (31′ st Tonali ), Kessie ; Saelemaekers (23′ st Ballo-Touré ), Krunic (31′ st Bakayoko ), Leao (31′ st Romagnoli ); Ibrahimovic (12′ st Giroud ). A disp.: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Kalulu, Diaz, Maldini. All.: Pioli

Arbitro: Maresca

Marcatori: 25′ Ibrahimovic (M), 11′ st rig. Kessie (M), 48′ st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Zaniolo, Karsdorp, Mancini, Veretout (R); Ibrahimovic, Tomori, Kessie, Calabria, Giroud (M)

Espulsi: 21′ st Hernandez (M) per somma di ammonizioni