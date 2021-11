Riparte in Tv da Mercoledi 3\11 SKIMAGAZINE, 23 edizione in onda su SPORTITALIA+TVSVIZZERAITALIANA+MARCOPOLO +TVPLUS+RAKUTEN e da dicembre anche su RLAXX

La trasmissione SKIMAGAZINE e’ in onda su 3 tv nazionali: Sportitalia +TV SVIZZERA ITALIANA+ MARCO POLO+canale SPORTOUTDOOR sulle nuove smarttv:TVPLUS SAMSUNG+RAKUTEN,oltre a un network di emittenti regionali di tutta Italia sempre racchiusesotto la livrea: SPORTOUTDOOR.TV

SKIMAGAZINE è una pietra miliare dello sci in Tv,è una delle trasmissioni televisive piu’ longeve del panorama sportivo invernale,è giunta alla 23 edizione, prima edizione nel lontano inverno 1999\2000 la trasmissione fa parte di SPORTOUTDOOR.TV multipiattaforma internazionale tv\web dedicata al turismo e agli sport all’aria aperta.

Quest’anno SPORTOUTDOOR.TV è in onda su ben 3 tv nazionali +100 tv locali + sul canale sportoutdoor.tv visibile 24\24 h e 7\7gg sulle nuove smarttv TV PLUS SAMSUNG in Italia e RAKUTEN in Europa oltre che social e web.

In Italia la programmazione inizia il Giovedi sera h.21 sera sull’importante emittente TV SVIZZERA ITALIANA\ TELECAMPIONE visibile oltre che in Canton Ticino anche sul canale 75 dtt in tutta Italia.: altra Tv importante è SPORTITALIA mercoledi h.18, tv nazionale visibile sul canale 60 del digitale nazionale,quest’anno con il Calcio Sportitalia ha fatto il bbom di ascolti e a seguire anche i format di Sportoutdoor.tv hanno avuto un importante incremento di ascolti, dopo il passaggio su SPORTITALIA la TV SVIZZERA ITALIANA, è riconfermata la programmazione sulla storica Tv del Turismo MARCO POLO, visibile sul canale nazionale 65 Alma Tv sera e poi un network di 100 tv locali n tutta Italia

Novità 2021\22 e’il nuovo canale Sportoutdoor.tv visibile 24\24 h e 7\7 sulle nuove smart tv di ultima generazion: TV PLUS SAMSUNG in Italia + RAKUTEN in Europa e paesi DACH e da Dicembre anche sulla smarttv tedesca RLAXX in tutto il mondo.

Argomento della 1 puntata e’la presentazione della stagione invernale dalle localita’montane piu’ importanti con il Ministro del Turismo MASSIMO GARAVAGLIA e il direttore di Trentino Marketing MAURIZIO ROSSINI, da Modena la Fiera Skipass e la staffetta olimpica tra gli atleti azzurri delle Fiamme Gialle da Tokio 2020 a Pechino 2022

Floriano Omoboni nasce a La Spezia vive e lavora da tanti anni a Milano, per lavoro e per piacere, si divide tra la montagna e il mare, producendo ben 5 format televisivi estivi ed invernali, che parlano di turismo e sport all’aria aperta, racchiusi sotto la livrea sportoutdoor.tv Floriano fin da giovanissimo, coltiva un’intensa passione per lo sport, che trova il suo massimo campo di espressione nella motonautica, Corre in Offshore Classe 1 e vince il titolo europeo e bronzo mondiale nella categoria endurance.

Studia all’ Isef di Perugia, si diploma a Firenze e insegna Educazione Fisica nelle scuole superiori di Milano ma tutto ciò che concerne lo sport, la Tv e il giornalismo sportivo, interessa a questo versatile personaggio che attiva, tra il 1982 e il 2000, fruttuose e durature collaborazioni con importanti aziende di abbigliamento sportivo, come Arena, Helly Hansen, Meeting e Dimensione Danza.

Nel 1995 la svolta, con la fondazione della GTO2000, società specializzata nella produzione di programmi televisivi sportivi e anno dopo anno e’ un crescendo di successi, in termini di format prodotti, ascolti e sponsor.

Nel 2014 nasce sportoutdoor.tv che racchiude tutte le produzioni televisive, una multipiattaforma Tv\web che permette di far vedere queste trasmissioni sportive ,in onda su diverse Tv digitali nazionali, satellitari, tv locali di tutta Italia, smarttv, app, svod, web, social e da quest’anno anche all’estero ed in paesi importanti dal punto di vista turistico invernale come il Canton Ticino, la Slovenia, la Croazia e la Romania.

Nel mondo della montagna nel 2022 raggiunge l’importante traguardo della maggiore eta’,infatti sono ben 23 anni che viene prodotta la trasmissione televisiva invernale:Ski Magazine, format Tv interamente dedicato alla montagna e al mondo della neve, con ampi servizi sulle gare più importanti di sci alpino, sci di fondo, snowboard, scialpinismo e turismo invernale, in onda, ogni settimana, da mercoledi 3\11 sino a fine Aprile 2022.

Nel 2022 si migliora la diffusione televisiva, rispetto alle scorse stagioni e si riqualifica la visibilità e gli ascolti, alzando il prestigio ed il livello delle tv, andando in onda il mercoledi sera su: SPORTITALIA, tv nazionale sportiva importante, visibile sul digitale canale 60,poi sulla TV SVIZZERA ITALIANA visibile sul canale 75 in tutta Italia e Canton Ticino e MARCO POLO visibile sul canale nazionale 65 Alma Tv in tutta Italia. Tv importanti, frutto di scelte strategiche che permettono ascolti eccellenti, grazie all’esclusivo palinsesto sportivo di Sportitalia e al target mirato della TV SVIZZERA ITALIANA e poi alla capillare diffusione nazionale, infattiper coprire tutti i consumi tv ed avere maggiori ed ampi target di ascoltatori, le trasmissioni sono in onda anche su 100 Tv locali di tutta Italia, tv locali molto forti nella loro aerea di riferimento. Tv locali posizionate per legge tra il 10 e 19 del telecomando.

Visti i buoni risultati ormai consolidati da anni in Italia, nel 2021 è iniziata la distribuzione sulle smarttv di ultima generazione, che con lo switch off del digitale terrestre, la rottamazione di quasi 10 milioni di vecchi televisori econ lo sviluppo delle nuove tecnologie del digitale e del web,sono il futuro della televisione, ora sportoutdoor.tv ha il suo canale visibile 24\24 h e 7\7 gg.su TV PLUS SAMSUNG in Italia + RAKUTEN in Europa e paesi DACH e da Dicembre sulla smarttv tedesca RLAXX in tutto il mondo. Sportoutdoor.tv è una società specializzata nella produzione di programmi televisivi realizzati per comunicare i valori del turismo sportivo e degli sport all’aria aperta.

Ogni anno le trasmissioni sportive prodotte, uniche nel loro genere, hanno visto un crescendo di seguito ed ascolti. Alcuni numeri? Un ascolto medio di 100\120 mila persone a trasmissione, e 500-600mila contatti a seconda della tipologia di format tv trasmesso (fonte Auditel 2021).,tutte le puntate e produzioni sportive sono visibili oltre che in Tv anche su smarttv, you tube, dailymotion e sul sito sportoutdoor.tv app e nella pagina dedicata di Facebook: sportoutdoor.tv