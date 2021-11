Ivan Braido nuovo Segretario Generale FITARCO

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO

Ivan Braido subentra a Marcello Tolu. Dopo un quadriennio il Segretario Generale Gavino Marcello Tolu lascia la Fitarco per passare definitivamente alla Federciclismo con la quale già collaborava da qualche mese. Al suo posto subentra Ivan Braido, che ricopriva il medesimo ruolo dirigenziale presso la Federazione Italiana Triathlon.



E’ stato ufficializzato il passaggio di consegne che riguarda la segreteria generale della Fitarco: già dal mese di aprile il segretario Marcello Tolu ha iniziato la sua collaborazione anche con la Fci, con la quale ora lavorerà in via esclusiva, mentre nelle ultime settimane si è insediato Ivan Braido, proveniente dalla federtriathlon.

Il Presidente Scarzella, nel corso di una piccola cerimonia svolta con i dipendenti federali ha ringraziato Tolu e dato il benvenuto al suo successore: “Con Marcello abbiamo vissuto 5 anni fantastici, conclusi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo che ci hanno regalato grandi soddisfazioni. Devo ringraziarlo per il suo lavoro, soprattutto per aver portato avanti la federazione in un periodo tanto difficile come quello contraddistinto dalla pandemia. A lui auguro le migliori fortune con la Federciclismo e allo stesso tempo do il benvenuto e auguro buon lavoro al nuovo segretario Ivan Braido, che sono sicuro potrà raccogliere al meglio l’eredità di chi lo ha preceduto. Ivan è un uomo di sport, conosce il mondo delle federazioni sportive e avendo lavorato anche alla Preparazione Olimpica saprà sicuramente dare il suo contributo per la crescita del nostro movimento”.

TOLU PASSA DEFINITIVAMENTE AL CICLICMO – Proveniente dalla pubblica amministrazione, Marcello Tolu ha cominciato la carriera da dirigente sportivo negli anni ’90 e, dopo aver diretto il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e l’Astrea Calcio, ha lasciato la Polizia Penitenziaria per passare alla segreteria generale della Fitarco nell’estate del 2017.

Durante il suo mandato il tiro con l’arco italiano ha proseguito il suo percorso di crescita e di affermazione in ambito nazionale e internazionale come dimostrano i successi Olimpici e Paralimpici e, grazie alle sue capacità umane e manageriali, ha permesso al movimento di superare il difficilissimo periodo contraddistinto dalla pandemia. Queste le parole di congedo di Tolu: “La prima sensazione che ho avuto quando sono entrato in Fitarco è stata quella di entrare a far parte di una vera famiglia: per questo dico che qui continuerò sempre a sentirmi a casa. Da questo sport ho imparato tantissimo a partire dalla capacità che hanno gli arcieri di rispettare sempre l’avversario e di rapportarsi soprattutto con sé stessi durante e al termine di ogni prestazione”.

L’ESPERIENZA DI BRAIDO AL SERVIZIO DELL’ARCO – Sarà Ivan Braido a sostituire Tolu come segretario generale, dirigente di primissimo piano che conosce in profondità il mondo delle federazioni sportive nazionali. Braido ha ricoperto il ruolo di segretario della Federazione Italiana Triathlon da marzo 2018, ma la sua carriera in ambito Coni è cominciata nel 1991. Laureato in Sociologia, dopo varie esperienze con diverse federazioni e una lunga permanenza nella Confederazione Mondiale Attività Subacquee (1992-2003), nel 2004 è passato alla Preparazione Olimpica del Coni dove ha ricoperto vari incarichi di responsabilità, partecipando attivamente all’organizzazione delle Squadre Olimpiche di quattro edizioni dei Giochi Olimpici (Torino 2006, Pechino 2008, Vancouver 2010 e Londra 2012) e di tre edizioni dei Giochi del Mediterraneo (Almeria 2005, Pescara 2009, Mersin 2013).

Nel 2013 è diventato responsabile delle Scuole Regionali dello Sport presso la Scuola dello Sport del Coni. Nel marzo del 2017 è passato alla Federazione Italiana Triathlon, inizialmente con l’incarico di Coordinatore dell’Area Tecnica.

Adesso è pronto ad affrontare una nuova avventura dirigenziale in FITARCO, con l’obiettivo di mantenere alta la tradizione vincente dell’arcieria azzurra, perseguendo un ulteriore sviluppo dell’intero movimento per ottenere una crescita a 360° del più antico degli sport moderni: “Sono felicissimo di aver avuto questa opportunità e mi sento già privilegiato di aver partecipato alle celebrazioni per i prestigiosi successi del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici e Paralimpici – ha detto a Scarzella e ai dipendenti -. Il mio compito è quello di non tradire le aspettative e sono pronto a mettermi in gioco per mantenere questa federazione ai livelli che le competono”.

FOTO DA SX MARCELLO TOLU, MARIO SCARZELLA, IVAN BRAIDO