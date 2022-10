Serie B, i risultati della 7^giornata

Il Bari travolge in casa il Brescia.Pesante alla Unipol Domus. Vittorie anche per Ternana in trasferta e Parma in casa.

I Risultati

MODENA-REGGINA 1-0

64′ Diaw

IL TABELLINO

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada (55′ Marsura); Diaw Falcinelli (55′ Falcinelli). All. Tesser

Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada (55′ Marsura); Diaw Falcinelli (55′ Falcinelli). All. Tesser REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi (46′ Loiacono), Cionek Gagliolo DiChiara; Fabbian (66′ Gori), Crisetig (63′ Hernani), Majer; Canotto (63′ Rivas), Menez, Cicerelli. All. Inzaghi

Colombi; Pierozzi (46′ Loiacono), Cionek Gagliolo DiChiara; Fabbian (66′ Gori), Crisetig (63′ Hernani), Majer; Canotto (63′ Rivas), Menez, Cicerelli. All. Inzaghi

BARI-BRESCIA 6-2

6′ Folorunsho, 26′ Bellomo, 42′ e 55′ Cheddira, 68′ Antenucci, 76′ Scheidler, 86′ Olzer (Bs), 90′ Moreo (Bs)

IL TABELLINO

BARI (4-3-1-2) : Caprile ; Dorval, Di Cesare (79′ Zuzek) , Vicari, Ricci; Maita (79′ Mallamo), Maiello, Folorunsho; Bellomo (60′ D’Errico); Antenucci (70′ Salcedo), Cheddira (60′ Scheidler). All. Mignani

: Caprile ; Dorval, Di Cesare (79′ Zuzek) , Vicari, Ricci; Maita (79′ Mallamo), Maiello, Folorunsho; Bellomo (60′ D’Errico); Antenucci (70′ Salcedo), Cheddira (60′ Scheidler). All. Mignani BRESCIA (4-3-2-1) : Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Labojko (71′ Van de Looi), Bisoli (46’Ndoj); Moreo, Benali; Aye (46′ Bianchi). All. Clotet (71′ Olzer)

: Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Labojko (71′ Van de Looi), Bisoli (46’Ndoj); Moreo, Benali; Aye (46′ Bianchi). All. Clotet (71′ Olzer)

CAGLIARI-VENEZIA 1-4

37′ Mancosu (C), 50′ Pohjanpalo (V), 63′ e 66′ Cheryshev (V), 82 Haps (V)



IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-3) : Radunovic; Zappa (74′ Luvumbo), Altare, Goldaniga, Barreca (48′ Obert); Nandez, Rog (46′ Makombou), Deiola; Mancosu, Pereiro (64′ Falco); Pavoletti (61′ Lapadula). All. Liverani

: Radunovic; Zappa (74′ Luvumbo), Altare, Goldaniga, Barreca (48′ Obert); Nandez, Rog (46′ Makombou), Deiola; Mancosu, Pereiro (64′ Falco); Pavoletti (61′ Lapadula). All. Liverani VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Wisniewski, Ceccaroni, Modolo; Zampano, Andersen (60′ Tessmann), Busio, Cuisance (60′ Cheryshev), Haps; Pohjanpalo (74′ Fiordilino), Novakovich. All. Javorcic

PALERMO-SUDTIROL 0-1

19′ Odogwu

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1) : Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac; Elia, Floriano, Di Mariano; Brunori. All. Corini

: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac; Elia, Floriano, Di Mariano; Brunori. All. Corini SUDTIROL (3-5-2) : Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello; De Col, Belardinelli, Tait, Pompetti, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu. All. Bisoli

: Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello; De Col, Belardinelli, Tait, Pompetti, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu. All. Bisoli

PARMA-FROSINONE 2-1

45′ + 2 Tutino (rig. P), 52′ Man (rig. P), 82′ Moro (F)

IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Circati, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Camara, Vazquez, Tutino; Inglese. All. Pecchia

Buffon; Delprato, Circati, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Camara, Vazquez, Tutino; Inglese. All. Pecchia FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Boloca, Kone, Mazzitelli; Caso, Garritano, Mulattieri. All. Grosso

Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Boloca, Kone, Mazzitelli; Caso, Garritano, Mulattieri. All. Grosso

SPAL-GENOA 0-2

18′ Coda, 82′ Gudmunsson

IL TABELLINO

SPAL (4-3-1-2) : Alfonso; Dickmann, Dalle Mura, Meccariello, Celia; Esposito, Valzania, Proia; Zanellato; Moncini La Mantia. All. Venturato

: Alfonso; Dickmann, Dalle Mura, Meccariello, Celia; Esposito, Valzania, Proia; Zanellato; Moncini La Mantia. All. Venturato GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Vogliacco, Illsanker, Pajac; Strootman, Frendrup; Gudmunsoon, Aramu, Yalcin; Coda. All. Blessin

CITTADELLA-TERNANA 0-2

33′ Palumbo, 93′ Coulibaly

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2) : Kastrati; Mattioli (66′ Cassandro), Visentin, Frare, Donnarumma; Branca, Pavan (76′ Embalo), Vita (66′ Mazzocco); Antonucci (46′ Varela); Beretta, Tounkara (59′ Magrassi). All. Gorini

: Kastrati; Mattioli (66′ Cassandro), Visentin, Frare, Donnarumma; Branca, Pavan (76′ Embalo), Vita (66′ Mazzocco); Antonucci (46′ Varela); Beretta, Tounkara (59′ Magrassi). All. Gorini TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Capuano (46′ Diakite), Corrado (80′ Celli); Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi (75′ Cassata); Palumbo (86′ Ghiringhelli), Partipilo; Favilli (46′ Donnarumma). All. Lucarelli