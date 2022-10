Napoli – Torino 3-1. Due volte Anguissa poi Kvaratskhelia, accorcia Sanabria

Ottava giornata di Serie A, il Napoli ha battuto 3-1 il Torino al Maradona confermandosi in vetta alla classifica, poartenopeia a quota 20 punti. Nella foto Anguissa autorte di una doppietta)

Giornata di gloria per Zambo Anguissa, suo il gol del vantaggio al 6′ su cross di mario Rui la zuccatta e palla che finsice alla destra di Milinkovic-Savic. Il raddoppio al 12′ con una lunga galoppata da centorcampo e destro rasoterra-. Torino tramortiro , ma non domo. Meret deve intervniere su un tiro vellenoso di Vlasic. Il napoli attende e riparte in contropiede. Al 37′ Kvaratshelia, brucia in velocità Buongiorno , in area il sinistro millimetrico tocca il palo e s’infila in rete 3-0!

Prima del riposo , il Toro accorcia con Sanabria , il tiro toccato da Meret piega le mani al portiere azzurro.

Nella rirpesa i granata partono bene e mettono in difficoltà la retroguardia del napoli un pò in affanno.

Merete nega la gioca del gol a Vlasic con una bella parata.

I cambi di Spalletti sembranon non cambiare il copuione del match e il Napoli si propone in contropiede con Lozano, il tiro del messicano è devito in calcio d’angolo da Milinnkovic-Savic.

Si va al recupero di 5 minuti , il Napoli controlla è incanera tre punti imnportantissimi sia per la classifica , sia per il morale degli azzurri in vista del match Champions League (martedì) contro l’Ajax.

IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 3-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (35′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (15′ st Ndombele); Politano (23′ st Lozano), Raspadori (15′ st Simeone), Kvaratskhelia (35′ st Elmas). A disp.: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Zedacka, Demme, Zerbin. All.: Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (40′ st Schuurs); Singo (40′ st Karamoh), Lukic, Linetty (29′ st Adopo), Lazaro (29′ st Aina); Miranchuk (23′ st Radonjic), Vlasic; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Garbett, Ilkhan, Edera. All.: Juric.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 6′ Anguissa (N), 12′ Anguissa (N), 37′ Kvaratskhelia (N), 44′ Sanabria (T)

Ammoniti: Singo (T)

Espulsi: nessuno

Note: 28′ st espulso Juric (T)

