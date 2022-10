Napoli, Spalletti:”siamo stati bravi per 40 minuti”

Il Napoli di Spalletti vola in testa alla classifica dopo il 3 a 1 rifilato al Torino.

Luciano Spalletti:”Siamo stati superlativi per 30-40 minuti – ha commentato Luciano Spalletti a fine partita – per come abbiamo gestito la partita. Poi però non siamo riusciti a mantenere il livello anche per le caratteristiche del Torino”. Il Napoli ha saputo approfittare degli spazi in ripartenza: “Il Toro gioca uomo su uomo a tutto campo, ma due dei nostri tre gol sono arrivati sfruttando questa situazione”.