Inter , Inzaghi:”sconfitta assolutamente immeritata”

A Simone Inzaghi non va giù la sconfitta interna contro la Roma.

“C’è delusione dopo una sconfitta assolutamente immeritata – le parole del tecnico a Dazn :

“Abbiamo giocato una delle migliori gare della stagfione. Purtroppo è arrivata la sconfitta immeritata. D Perdiamo una partita in cui Handanovic non ha fatto una parata, in cui abbiamo preso pali e traverse… Questo è il calcio, era capitato alla Roma contro l’Atalanta. Per quanto mi riguarda ho avuto una bellissima risposta per il gioco creato e per come siamo stati in campo, è normale che dispiace non aver festeggiato con i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tantissimo”.