Il pilota monegeasco partirà in pole nel Gp di Singapore 17^ prova del mondiale

Charles Leclerc conquista la pole position con il tempo di 1 minuto, 49 secondi e 412 millesimi

In seconda posizione la Red Bull di Sergio Perez, staccato di ventidue millesimi da Leclerc. Seconda fila per Lewis Hamilton e per l’altro ferrarista Carlos Sainz, staccati rispettivamente di 54 e di 171 millesimi. Terza fila per Fernando Alonso e Lando Norris, quarta per Pierre Gasly e per Verstappen.

I tempi: