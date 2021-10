Europa league: tonfo Napoli. Al Diego Armando Maradona passa lo Spartak Mosca 2-3

Se in campionato il napoli vola, non è la stessa cosa in campo europeo.

Passo falso del Napoli in Europa League. Nel secondo turno del Gruppo C la squadra di Spalletti perde 2-3 con lo Spartak Mosca e incassa la prima sconfitta stagionale. Al Maradona Elmas sblocca subito la gara dopo 13″, poi l’espulsione di Mario Rui (29′) rovina tutto. Nella ripresa i russi ribaltano il risultato con Promes (55′ e 90′) e Ignatov (81′). Rosso anche a Caufriez (82′). Nel finale non basta la rete di Osimhen (94′).

IL TABELLINO

NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Manolas , Koulibaly , Mario Rui ; Elmas (38′ st Ounas ), Fabian , Zielinski (1′ st Anguissa 5), Politano (28′ st Lozano ), Petagna (1′ st Osimhen ), Insigne (41′ Malcuit ).

A disp.: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Demme, Mertens. All.: Spalletti

Spartak Mosca (3-4-1-2): Maksimenko ; Caufriez , Gigot , Dzhikiya ; Moses , Litvinov (29′ st Ignatov ), Umyarov , Ayrton Lucas ; Bakaev (43′ st Lomovitski ); Ponce (46′ Sobolev ), Promes .

A disp.: Rebrov, Selikhov, Eschenko, Gaponov, Melnikov. All.: Rui Vitoria

Arbitro: Kružliak (SVK)

Marcatori: 1′ Elmas (N); 10′ st Promes (S), 36′ st Ignatov (S), 45′ st Promes (S), 49′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Di Lorenzo, Koulibaly, Ruiz, Manolas (N); Ponce, Litvinov, Sobolev, Ayrton Lucas, Maksimenko, Umyarov (S)

Espulsi: 29′ Mario Rui (N) – gioco pericoloso; 37′ st Caufriez (S) – doppia ammonizione