Conference league: Zorya-Roma 0-3

La Roma viaggia come un treno e conquista la quarta vittoria su quattro match disputati in Conference League

Lo Zorya sconfitto in casa 3-0. El Shaarawy apre le danze al 7’, su assist di Darboe; il colpo di testa di Smalling vale il raddoppio al 66’, mentre un rimpallo favorevole spiana la strada al tris di Abraham (68’). Giallorossi in testa a punteggio pieno nel gruppo C, con 2 punti in più rispetto al Bodo/Glimt secondo.

IL TABELLINO

ZORYA-ROMA 0-3

Zorya (4-3-3): Matsapura ; Favorov (47’ st Snurnitsyn ), Imerekov , Cvek , Khomcenovskyi; Buletsa (24’ st Dal Bello Fagundes ), Nazaryna , Kochergin ; Kabaiev (38’ st Lunyov ), Gromov (47’ st Owusu ), Sayyadmanesh (24’ st Zahedi ). A disp.: Zhylkin, Alefirenko, Gladky. All. Skrypnyk

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio ; Calafiori , Smalling , Kumbulla , Ibanez ; Cristante , Darboe (29’ st Diawara ); El Shaarawy (33’ st Mayoral ), Pellegrini (32’ st Villar ), Carles Perez (17’ st Zaniolo ); Shomurodov (17’ st Abraham ). A disp.: Fuzato, Bove, Mancini, Mkhitaryan, Reynold, Vina, Zalewski. All. Mourinho

Arbitro: Godinho (POR)

Marcatori: 7’ El Shaarawy (R), 21’ st Smalling (R), 23’ st Abraham (R)

Ammoniti: Kumbulla (R), Rui Patricio (R)