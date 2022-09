Serie A: Vlahovic-Milik , Juventus-Spezia 2-0

La Juve torna a vincere. dopo due pareggi consecutivi

Nella quarta giornata di Serie A li bianconeri superano lo Spezia 2-0 .

Allo Stadium la squadra allenata da Allegri sblocca il match grazie aalla punizione di Vlahovic (9′).

I bianconeri accusano un calo fisico con lo Spezia che prende l’iniziativa del gioco.

Il gol che mette il risultato al sicuro lo firma Milik nel recupero (91′) Juventus che sale a quaota 8 punti in classifica . Da segnalare l’infortunio a Szczesny sbaglia un’uscita alta e si fa male alla caviglia lasciando il posto a Perin



IL TABELLINO

JUVENTUS-SPEZIA 2-0

Juventus (4-3-3): Szczesny (43′ Perin ); Danilo , Bremer (40′ st Alex Sandro ), Gatti, De Sciglio ; Miretti , Locatelli , Rabiot ; Cuadrado (9′ st Di Maria ), Vlahovic (40′ st Milik ), Kean (9′ st Kostic 5).

A disp.: Pinsoglio, Rugani, McKennie, Zakaria, Fagioli, Soulé. All.: Allegri

Spezia (3-5-2): Dragowski ; Hristov , Kiwior , Nikolau ; Holm (40′ st Ellertsson ), Kovalenko (15′ st Agudelo ), Bourabia (40′ st Baldè ), Bastoni (27′ st Sala ), Reca ; Gyasi (15′ st Strelec ), Nzola .

A disp.: Zoet, Zovko, Beck, Caldara, Sher. All.: Gotti

Arbitro: Colombo

Marcatori: 9′ Vlahovic (J), 46′ st Milik (J)

Ammoniti: Bastoni, Holm (S)