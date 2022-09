Luciano Spalletti analizza il pareggio contro il Lecce, il secondo consecutivo.

“Bisogna giocare con più pulizia, avere più qualità in costruzione. Se la cominci bene l’azione, è chiaro che l’occasione che ti capita è probabilmente più semplice e pulita da mettere dentro – ha spiegato ai microfoni di Dazn -. Abbiamo forzato e tirato in porta anche perché loro si sono chiusi totalmente. La squadra la partita l’ha fatta, non è stata precisa come altre volte ma complessivamente abbiamo fatto bene”.