Mondiali volley: l’Italia batte la Cina 3-0

Mondiali volley: l’Italia chiude con una vittoria la pool: 3-0 alla Cina.Gli azzurri trionfano anche contro i cinesi di Wu Sheng

Nell’ultimo impegno della prima fase l’Italia di Fefè De Giorgi trova un altro successo e chiude a punteggio pieno la Pool E ai Mondiali di volley. Gli azzurri battono anche la Cina per 3-0, con un’altra incredibile prestazione dopo quelle viste con Canada e Turchia. Giannelli e compagni chiudono il primo set in scioltezza per 25-14, mentre nei successivi parziali l’Italia gestisce e amministra la gara: 25-10 nel secondo e 25-14 nel terzo.