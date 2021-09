Vuelta 2021: Il dolce compleanno di Jakobsen

Santa Cruz de Bezana, martedì 31 agosto 2021 – Fabio Jakobsen ha festeggiato il suo 25esimo compleanno in grande stile, conquistando la sua terza vittoria di tappa a La Vuelta 21, martedì, per le strade di Santa Cruz de Bezana. Il velocista olandese è stato momentaneamente abbandonato quando l'UAE Team Emirates ha battuto il martello negli ultimi 60 km, ma i suoi compagni Deceuninck-Quick Step si sono assicurati che potesse rivendicare la gloria e rendere questa edizione del Grand Tour spagnolo la sua corsa a tappe di maggior successo, dopo aver preso due vittorie nel 2019. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ha gestito perfettamente le trappole della giornata. Un'altra sfida lo attende mercoledì con l'arrivo in vetta a Lagos de Covadonga

Crediti fotografici: Unipublic / Photogomez Sport