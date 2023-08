Internazionali di Tennis San Marino Open €145,000

I match di oggi. Nella foto Serafini.

ORDER OF PLAY – TUESDAY, AUGUST 01, 2023

CENTER COURT start 11:00 am

[1] A. Muller (FRA) vs [Q] E. Dalla Valle (ITA)

[Q] K. Jacquet (FRA) vs [5] [WC] F. Cobolli (ITA)

F. Passaro (ITA) vs [2] J. Munar (ESP)



Not Before 6:00 pm

[3] D. Goffin (BEL) vs F. Gaio (ITA)



Not Before 8:30 pm

A. Collarini (ARG) vs [4] [WC] F. Fognini (ITA)

COURT 3 start 11:00 am

D. Rincon (ESP) vs [Q] M. Serafini (ITA)

A. Dougaz (TUN) vs A. Pellegrino (ITA)

V. Sachko (UKR) vs N. Ionel (ROU)

[Q] A. Weis (ITA) vs G. Mager (ITA)

[1] M. Bortolotti (ITA) / A. Pellegrino (ITA) vs R. Burruchaga (ARG) / N. Fatic (BIH)

COURT 2 DE LUIGI start 11:00 am

[6] K. Coppejans (BEL) vs D. Madaras (SWE)

[Q] C. Taberner (ESP) vs N. Sanchez Izquierdo (ESP)

[Q] V. Vacherot (MON) vs [7] Z. Kolar (CZE)

D. Madaras (SWE) / A. Taylor (AUS) vs K. Coppejans (BEL) / C. Tseng (TPE)