Il Psg cala il poker e si aggiudica la Supercoppa di Francia. Nantes battuto 4-0

I parigini sorridono a Tel Aviv grazie alle reti di Messi, Neymar (doppietta) e Ramos: per l’undicesima volta si portano a casa questo trofeo

Il nuovo tecnico del Psg Galtier , festeggia la vittoria con la conquista della Supercoppa di Francia.

Nantes battuto 4-0 . La formazione campione della Ligue 1, senza lo squalificato Mbappé, impiega 22 minuti per andare in vantaggio con Messi. Il raddoppio arriva al 48’ con Neymar. Nella ripresa va a segno anche Sergio Ramos (57’). Chiude la gara il rigore di Neymar all’82’. Per i parigini è l’11° successo nella competizione.