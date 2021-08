Bronzo anche per la staffeta 4X100

Marcell Jacobs entra di diritto nella storia e vince l’oro nei 100 metri con il tempo di 9.80. Oro anche per Gianmarco Tamberi nel salto in alto a pari merito con Barshim: sono 27 le medaglie azzurre a Tokyo. Bronzo per la staffetta 4×100 mista maschile, medaglia sicura per Tita-Banti nel Nacra17: già sicuri dell’argento, si giocheranno l’oro nella Medal Race del 3 agosto

“