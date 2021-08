F1 Gp d’Ungheria , la prima volta di Ocon

Prima vittoria in carriera di Esteban Ocon (Alphine) . Secondo Vettel, (Aston Martin) . terzo Hamilton (Mercedes)

E’ successo di tutto nel Gp d’Ungheria. Dopo la partenza con le due Mercedes in prima fila , Bottas tampona Lando Norris (McLaren), Stroll (Asoton martin esce di pista , frena sull’erba e nette fuori causa la Ferrari di Leclerc., lo strike coinvolge anche la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Red Bull di Sergio Perez . Carlos Saiinz partito in settima fila ne approfitta e si accoda in quarta posizione dietro Hamilton , Ocon e Vettel

Bandiera rossa e gara sospesa. Tutti nella pit lane, con i meccanici Red Bull che si affannano a sistemare la monoposto di Max Verstappen sensibilmente danneggiata. Dopo 30 minuti la gara riparte con Hamilton solo sulla griglia di partenza , tutte le altre mono posto rientrate ai box per sostituire le gomme pronte a scattare dalla pit-lane (prima volta nella storia della F1. Hamilton si riporta in testa al Gran premio , l’inglese costretto a fermarsi per il cambio gomme , uscito dai box si ritrova ultimo. Max Verstappen con la mono posto danneggiata fa quello che può. Hamilton comincia a metà gara nella sua solita rimonta . Entusiasmante la lotta tra Alonso e Hamilton per la quarta posizione , lo spagnolo cede solo nei quattro giri finali al campione del mondo che supera anche la Ferrari di Carlos Sainz in debito con le gomme dover aver percorso oltre 36 giri .

Sebastian Vettel

Al traguardo primo Esteban Ocon (Alphine) , davanti a Sebastian vette (Aston Martin), terzo Lewis Hamilton (Mercedes) , quarto Carlos Sainz (Ferrari). Max Verstappen limita i danni e si piazza al 10° posto.

Lewis Hamilton

La F1 torna tra quattro settimane con il Gp del Belgio

Classifica del GP d’Ungheria:

1

E. Ocon (D)

Alpine

2

S. Vettel (D)

Aston Martin

+ 1″0

3

L. Hamilton (M)

Mercedes

+ 8″5

4

C. Sainz (D)

Ferrari

+ 7″2

5

F. Alonso (D)

Alpine

+ 10″4

6

P. Gasly (B)

AlphaTauri

+ 31″8

7

Y. Tsunoda (D)

AlphaTauri

+ 63″5

8

N. Latifi (D)

Williams

+ 60″3

9

G. Russell (D)

Williams

+ 72″9

10

M. Verstappen (M)

Red Bull

+ 74″9

11

K. Raikkonen (B)

Alfa Romeo

+ 1 giro

12

D. Ricciardo (D)

McLaren

+ 1 giro

13

M. Schumacher (D)

Haas

+ 1 giro

14

A. Giovinazzi (D)

Alfa Romeo

+ 1 giro

15

N. Mazepin (I)

Haas

RITIRO

16

L. Norris (I)

McLaren

RITIRO

17

S. Perez (I)

Red Bull

RITIRO

18

L. Stroll (I)

Aston Martin

RITIRO

19

C. Leclerc (I)

Ferrari

RITIRO

20

V. Bottas (I)

Mercedes

RITIRO

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Lewis Hamilton 192 Max Verstappen 186 Lando Norris 113 Valtteri Bottas 108 Sergio Perez 104 Carlos Sainz 80 Charles Leclerc 80 Daniel Ricciardo 50 Sebastian Vettel 48 Pierre Gasly 48 Esteban Ocon 39 Fernando Alonso 36 Lance Stroll 18 Yuki Tsunoda 16 Nicholas Latifi 4 George Russell 2 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI AGGIORNATA

Mercedes 300 Red Bull 290 McLaren 163 Ferrari 160 Alpine 75 Aston Martin 66 AlphaTauri 54 Williams 6 Alfa Romeo 2 Haas 0