Verstappen vince la Sprint Race al Gran Premio d’Austria, secondo Perez , terzo Sainz. Leclerc gara anonima solo 12°

Max Verstappen vince la sprint race del Mondiale di Formula 1 2023 del GP d’Austria davanti al compagno di scuderia Sergio Perez, terzo Carlos Sainz.

Max Verstappen piazza il quonto sigillo consecutivo e si aggiudica laSprint Race del GP d’Austria L’olandese della Red Bull vince il duello in partenza col compagno di team Sergio Perez, che scattava al suo fianco, si mette al comando e taglia il traguardo in solitaria sotto la pioggia di Spielberg. Terzo Carlos Sainz con la prima della Ferrari. Giornata complicatissima, invece, per Charles Leclerc, che dopo il 6° tempo in qualifica e le 3 posizioni di penalità in griglia per impeding chiude soltanto 12°.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP AUSTRIA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+21.048 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+23.088 – –

4 Lance STROLL Aston Martin+29.703 – –

5 Fernando ALONSO Aston Martin+30.109 – –

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+31.297 1

7 Esteban OCON Alpine+36.602 – –

8 George RUSSELL Mercedes+36.611 1

9 Lando NORRIS McLaren+38.608 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+46.375 1

11 Oscar PIASTRI McLaren+49.807 1

12 Charles LECLERC Ferrari+50.789 1

13 Alexander ALBON Williams+52.848 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+56.593 1

15 Pierre GASLY Alpine+57.652 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+64.822 1

17 Nyck DE VRIES AlphaTauri+65.617 1

18 Logan SARGEANT Williams+66.059 1

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+70.825 1

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+76.435 1



La classifica piloti aggiornata

Verstappen M.Red Bull 211 Perez S.Red Bull 140 Alonso F.Aston Martin 125 Hamilton L.Mercedes 102 Sainz C.Ferrari 80 Russell G.Mercedes 67 Leclerc C.Ferrari 54 Stroll L.Aston Martin 47 Ocon E.Alpine 33 Gasly P.Alpine 15 Norris L.McLaren 12 Hulkenberg N.Haas 12 Albon A.Williams 7 Piastri O.McLaren 5 Bottas V.Alfa Romeo Racing 5 Zhou G.Alfa Romeo Racing 4 Tsunoda Y.Alphatauri 2 Magnussen K.Haas 2 De Vries N.Alphatauri 0 Sargeant L.Williams 0