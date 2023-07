Tour de France: Adam Yates batte in volata il fratello Simon

Adam Yates vince e conquista la maglia gialla la prima tappa del Tour de France edizione 2023 e batte in volata il fratello Simon.Nella foto di Pauline Ballet , adam Yates all’arrivo.

Per il britannico, scattato a 8 km dal traguardo, è il primo successo in carriera nei grandi giri. Subito bagarre tra Pogacar e Vingegaard, si ritira lo spagnolo Mas dopo una caduta in discesa

Domanila seconda tappa: da Vitoria-Gasteiz a San Sebastian di 208 km con cinque GPM da affrontare.

La classifica generale dopo la 1^ tappa

A. Yates (UAE Team Emirates) 4h22’39” S. Yates (Jayco AluLa) +8” T. Pogacar (UAE Team Emirates) +18” T. Pinot (Groupama FDJ) +22” M. Woods (Israel-Premier Tech) +22”

La classifica della 1^ tappa

A. Yates (UAE Team Emirates) 4h22’49” S. Yates (Jayco AluLa) +4” T. Pogacar (UAE Team Emirates) +12” T. Pinot (Groupama FDJ) +12” M. Woods (Israel-Premier Tech) +12”