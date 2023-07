Piparo-Pitruzzella primi leader del 21^ Rally di Caltanissetta

L’esperto pilota di Mussomeli su Skoda Fabia ha fatto segnare il miglior tempo nella prova spettacolo che ha aperto le sfide del 3° round CRZ 8^ Zona. A sorpresa secondi Canino-Buscemie terzi Scannella Galipo’ entrambi su Peugeot 208.

Paolo Piparo con alle note Francesco Pitruzzella, mette in campo tutta la sua esperienza ed è il più veloce col tempo di 1’54”8 sul breve tratto cronometrato ricavato nella zona della piscina di Caltanissetta.

Stupisce la seconda piazza, prima della pausa notturna, per l’equipaggio composto da Rosario Canino e Giuseppe Buscemi bravissimi con la Peugeot 208 in versione aspirata a mantenere il gap in soli 2”5. Sorpresa anche per la terza posizione di Salvatore Pio Scannella e Francesco Galipo’ che pure loro su Peugeot 208, ma turbo accusano un ritardo di 2”9 dal primo. In evidenza Ivan Brusca e Ignazio Midulla che con la scattante Peugeot 106 di classe A6 sono rimasti in scia ai primi tre come i quinti Ernesto Riolo e Maurizio Marin anche loro Peugeot 208 Turbo

Primi fra le auto storiche Musso-Rizzo su Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento col tempo 2’07”0 davanti a Mistretta – Cangemi con la Renault R5 Gt Turbo di 4° Raggruppamento.

Subito dopo la prova spettacolo le vetture hanno raggiunto il riordino notturno di Mussomeli da dove domani usciranno alle ore 7.15 per ri-partire alle 8,03