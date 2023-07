Noha Cavallini, dopo aver conquistato il titolo nazionale nel libero junesse, merita anche l’oro nelle coppie artistiche

Si è conclusa la quinta giornata dei Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. Oggi la competizione tricolore a Ponte di Legno ha premiato i Cadetti e le Coppie artistico Jeunesse.

Diventa campione italiano 2023 della categoria Cadetti, mantenendo la prima posizione ottenuta dopo il corto, Gianmaria Giacomi (Pol. Spinea Patt) con 132.03; argento per Ettore Trento (Patt. Piombinese) con 122.29 e bronzo per Alessandro Costagliola (Skate Papillon) con 112.76.

“Pattino da circa cinque anni – racconta Gianmaria Giacomi che ha frequentato la classe prima indirizzo Scienze applicate all’istituto superiore di Mestre – Sono felice di questo risultato perché rispecchia i sacrifici fatti e il lavoro svolto”.

Sono invece Noah Cavallini e Ludovica Pari (Tm Roller Academy e UP Calderara) a diventare i campioni italiani delle Coppie artistico Jeunesse con 82.18. Seconda posizione con 62.29 per Thomas Lauri e Alessia Berto (Patt. Vazzola e Olimpica S. Rovigo) e terza con 52.82 per Bryan Oviasuyi e Margherita Zaccuri (Junior Sacca e Arcispazio Piumazzo Asd). In pratica si conferma la classifica che si era composta già dopo il corto.

Ieri Noah Cavallini ha festeggiato la medaglia d’oro nel Libero Jeunesse maschile, mentre la compagna si è fermata alla 19esima posizione della medesima categoria femminile. “È la prima vittoria di coppia agli Italiani – raccontano i due – Ci alleniamo assieme da cinque anni, adesso puntiamo agli Europei”.

Infine focus sul corto Junior femminile dove a brillare sono atlete capitoline. A occupare provvisoriamente la prima posizione con 65.18 è Gioia Fiori (S.C. Anguillara); a seguire Benedetta Altezza (Pol. La Rustica) con 61.55 e infine Federica Pizzingrilli (Fonte Roma Eur) con 59.84.

Gli Italiani, organizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio.

Risultati di oggi, venerdì 30 giugno 2023:

CADETTI MASCHILE

1. Gianmaria Giacomi (Pol. Spinea Patt)

2. Ettore Trento (Patt. Piombinese)

3. Alessandro Costagliola (Skate Papillon)

COPPIE ARTISTICO JEUNESSE

1. Noah Cavallini e Ludovica Pari (Tm Roller Academy e UP Calderara)

2. Thomas Lauri e Alessia Berto (Patt. Vazzola e Olimpica S. Rovigo)

3. Bryan Oviasuyi e Margherita Zaccuri (Junior Sacca e Arcispazio Piumazzo Asd)

Il programma di domani, sabato 1 luglio 2023:

13.40 – 17.35 Gara Lungo Cadetti femminili (primi gruppi)

17.45 – 18.35 Gara Corto Coppie Artistico Junior

18.45 – 19.25 Gara Corto Coppie Artistico Senior

19.25 – 19.35 Premiazione società vincitrici Trofeo Bonacossa e Trofeo Tiezzi

19.45 – 21.15 Gara Lungo Cadetti Femminili (ultimi gruppi)

21.15 – 21.30 Premiazioni Cadetti Femminili

Foto di Raniero Corbelletti