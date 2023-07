EY con Vincenzo Nibali al fianco della 36a edizione della Maratona dles Dolomites

Quest’anno in gara anche Vincenzo Nibali, l’ex campione azzurro, che gareggerà accanto ad EY

EY, leader mondiale in consulenza e in servizi professionali per le aziende, da quest’anno è tra gli official partner della Maratona Dles Dolomites, granfondo tra le più rinomate a livello nazionale e internazionale, che quest’anno giunge alla 36° edizione.

8000 i partecipanti in gara, selezionati tra gli oltre 27.000 richiedenti, di cui il 50% proviene da 74 Paesi non europei. Tema centrale della gara sarà il concetto di Umanité (Umanità in ladino), sul quale la Maratona vuole farci riflettere, pedalata dopo pedalata, con la speranza di tornare ad essere umani, dopo i ritmi dettati dall’invasione tecnologica. Ma non solo, anche la sostenibilità è da sempre un punto centrale della Maratona, che ha ottenuto negli anni la certificazione “Green Event”, e lo concretizza rendendo la manifestazione sempre più ecologica e meno impattante per l’ambiente.

Anche EY è da sempre in prima linea con iniziative di valore sociale e ambientale, per questo motivo ha deciso di supportare la Maratona, gareggiando con 21 persone di EY e non solo, che credono negli stessi principi.

“E’ con grande entusiasmo che da quest’anno siamo saliti a bordo di un’iniziativa così importante come la Maratona dles Dolomites, non solo come partner ma anche partecipando attivamente alla gara, e avremo l’onore di avere con noi anche un grande sportivo, l’ex ciclista Vincenzo Nibali, che gareggerà al nostro fianco. Abbiamo deciso di sostenere questa manifestazione sportiva proprio perché ne condividiamo la visione, gli obiettivi e i principali valori, tra i quali in particolare quello ambientale e sociale. Abbiamo infatti inserito tra le priorità del nostro piano d’azione la trasformazione verso un’economia sostenibile. Nelle nostre sedi di tutto il mondo abbiamo già raggiunto l’obiettivo Carbon Negative, e siamo in corsa verso il net zero, che vogliamo raggiungere entro il 2025, perché EY vuole essere la prima a dare l’esempio alle imprese a cui offre consulenza. Solo in Italia ha già impattato oltre 500.000 persone, attraverso gli EY Ripples, i programmi di volontariato con i quali i nostri professionisti mettono a disposizione il know-how per aiutare persone e aziende a rimanere al passo con la trasformazione ecologica e sociale” commenta Marco Daviddi, Strategy & Transactions Markets Leader Europe West, Strategy & Transactions Leader Italy, EY.