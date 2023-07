AMSI – Associazione maestri Sci Italiani. Luciano Stampa nuovo presidente nazionale

Si è svolto quest’oggi, venerdì 30 giugno 2023 a Milano, presso la sede dell’Associazione Maestri Sci Italiani, il Consiglio Direttivo Nazionale AMSI, appuntamento nel quale è stato nominato alla guida dell’Associazione Maestri Sci Italiani per il quadriennio 2023-2027 Luciano Stampa, residente in Aprica (SO), 57 anni.

L’elezione del presidente AMSI Nazionale, come previsto dallo Statuto, si è svolta in un apposito Consiglio Direttivo. I lavori sono iniziati alle ore 12:30 e sono terminati alle ore 15:30, con la nomina del Presidente Nazionale, come detto nella persona di Luciano Stampa, attualmente presidente AMSI Lombardia, che subentra a Maurizio Bonelli alla guida dell’Associazione nei mandati 2011-2015, 2015-2019 e 2019-2023.

L’assemblea ha nominato vice presidente vicario Alessandro Pandolfo di AMSI Friuli Venezia Giulia, che ha preso il posto di Gianni Poncet, vice presidente Robert Demetz, di AMSI Alto Adige, e come tesoriere Walter Girardi, di AMSI Veneto. In occasione del primo Direttivo AMSI Nazionale sarà poi definito e completato il Consiglio Esecutivo.

ll neo presidente AMSI, Luciano Stampa, ha dichiarato: “Sono soddisfatto e orgoglioso della nomina quale Presidente Nazionale AMSI, consapevole dell’importanza del ruolo e delle diverse problematiche nonché esigenze della categoria dei Professionisti della neve che ci vedranno al lavoro fin da subito. Ringrazio il Presidente uscente Maurizio Bonelli per il grande lavoro svolto negli anni e per il sostegno che in ogni caso garantirà in futuro all’Associazione Maestri Sci Italiani”.

L’Associazione Maestri Sci Italiani oggi rappresenta i 12.000 maestri e le oltre 400 scuole distribuite su tutto il territorio italiano attraverso una propria organizzazione territoriale che si articola in quattordici sedi regionali, due provinciali e una nazionale.

Tutti gli sciatori, a cominciare dai più piccoli, possono contare su una figura professionale, riconosciuta ufficialmente dallo Stato nel 1991, che conosce perfettamente la montagna, le piste, le tecniche e tutto quello che serve per sciare in piena sicurezza e divertimento.

L’AMSI trasmette al mondo intero la professionalità e qualità del maestro di sci attraverso molteplici forme promozionali. La serietà che da molti anni è riconosciuta all’Amsi si abbina felicemente alla grande umanità e cordialità che sa esprimere questo professionista della neve, considerato un vero amico.