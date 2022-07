Arco Giochi del Mediterraneo- Dopo le 2 finali a squadre di ieri, oggi per gli azzurri altre 4 finali!

Oggi l’Italia si giocherà 4 match per l’oro e 2 per il bronzo. (foto: Lucilla Boari e Mario nespoli durtante le eliminatorie)

Altra giornata ricca di soddisfazioni a Oran per l’arco azzurro: nell’individuale Musolesi e Boari si giocheranno l’oro, Nespoli il bronzo. Al pomeriggio anche il mixed team raggiunge la finale per l’oro. Domani anche i match oro e bronzo delle squadre.

Le eliminatorie individuali incoronano gli azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Oran in Algeria. Oggi in tre accedono alle finali, Federico Musolesi e Lucilla Boari domani affronteranno rispettivamente il turco Mete Gazoz e la spagnola Leyre Fernandez Infante nelle finali per l’oro, mentre Mauro Nespoli se la vedrà con il francese Nicolas Bernard per il bronzo. Subito dopo anche il mixed team azzurro (Boari-Nespoli) conquista un posto in finale per l’oro in cui affronterà la Turchia dopo aver vinto con Grecia e Tunisia senza perdere nemmeno un set.

Domani l’Italia sarà quindi impegnata in 6 match per il podio, considerando che ieri le azzurre Boari, Andreoli e Rebagliati si erano guadagnate la finale per l’oro e gli azzurri Nespoli, Musolesi e Paoli quella per il bronzo, in entrambi i casi contro la Turchia.



I RISULTATI AZZURRI NELL’INDIVIDUALE – Solo vittorie al maschile quindi per Federico Musolesi che batte l’egiziano Bahaaeldin Aly 7-1, il croato Alen Remar 6-0, lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia 6-4 e poi in semifinale ha la meglio sul compagno Mauro Nespoli 6-2. Musolesi vola quindi in finale per l’oro con il turco Mete Gazoz, mentre Nespoli, vincente in precedenza 6-0 sull’algerino Ayoub Rahlaoui, 7-3 sul francese e Iban Beriteaud e poi ancora sul transalpino Romain Fichet per 7-1, si giocherà il bronzo ancora con un francese, Nicolas Bernardi. Per Alessandro Paoli invece una vittoria con il kosovaro Valmir Gllareva 6-4 e una sconfitta 7-1 con Alvarino Garcia.



Nel femminile percorso netto per Lucilla Boari che vince le sfide con l’egiziana Israa Yassen 6-0, con l’atleta di Cipro Mikaella Kourouna 6-2, con la greca Avangelina Psarra 6-4 e infine con la francese Anaelle Florent 6-0. Per l’azzurra l’ultimo ostacolo sarà la spagnola Leyre Fernandez Infante nella finale per l’oro. Si fermano invece agli ottavi di finale Tatiana Andreoli, eliminata da Infante 6-2 dopo il successo 6-2 con l’egiziana Nada Azzam, e Chiara Rebagliati battuta 6-0 dalla turca Gulnaz Coskun dopo aver vinto 6-2 con la padrona di casa Yasmine Bellal.



I RISULTATI DEL MIXED TEAM – Anche il mixed team azzurro vola in finale per l’oro sbaragliando la concorrenza. Lucilla Boari e Mauro Nespoli conquistano la possibilità di vincere la medaglia più brillante domani nel match contro la Turchia di Gazoz e Anagoz. I due azzurri non hanno problemi oggi a vincere con un doppio 6-0 contro la Tunisia (Elwalid-Hammed) e Grecia (Gkorila-Karageorgiou)



IL PROGRAMMA DELLE FINALI AZZURRE – Di seguito l’elenco di tutte le finali azzurre con gli orari italiani

8,55: Turchia-Italia

Finale per l’oro a squadre femminile

9,30: Turchia-Italia

Finale per il bronzo a squadre maschile

10,50: Turchia-Italia

Finale per l’oro mixed team

13,45: Lucilla Boari-Leyre Fernandez Infante (Spa)

Finale per l’oro individuale femminile

14,10: Mauro Nespoli-Nicola Bernardi (Fra)

Finale per il bronzo individuale maschile

14,40: Federico Musolesi-Mete Gazoz (Tur)

Finale per l’oro individuale maschile

I MATCH DEGLI AZZURRI SUL CANALE WEB DI ITALIA TEAM

Sul canale web Italia Team sono previsti due appuntamenti, entrambi al mattino, per seguire i match dell’Italia in diretta. Sul Canale 2 dalle ore 10,55 alle ore 11,20 e sul Canale 1 dalle ore 11,30 alle ore 12,30. Il link per seguire i canali web del CONI è in fondo alla news.