Il Siviglia conquista l’ Europa League. Roma battuta (5-2) ai calci di rigore , (1-1 dts)

Settimo sigillio del Siviglia in Europa League. Gli andalusi battono la Roma ai rigori nella finale di Budapest.

Mourinho incassa la prima sconfitta nella carriera durante uan finale di Coppa.

Recuperto Dybala , ‘lo special one’ lo schiera dal primo minuto. L’argentino sblocca il risultato al 35′ , sfruttando l’imbucata di Mancini su recupero della palla da parte di Matic coincludendo col delicato e angolato di sinistro superando Bounou.

Il Siviglia si sveglia solo nel finale , con il palo centrato da Rakitic.

Nella ripresa , Mendilbar effettutua dei cambi : fuori Torres , dentro Suso , entra anche Lamela al posto di Gil e la musica cambia con la Roma che si abbassa tropppo e il Siviglia che si rende minaccioso dalle parti di Rui Patricio Al 55′ il pareggio: cross teso di Jesus Navas, Mancini cera l’anticipo su En-Nesyri tocca col ginocchio e mette la palla alle spalle di un incredulo Rui Patricio.

Il gol sveglia i giallorossi che al 67′ vanno vicini al secondo gol sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma al termine di una mischia davanti alla linea di porta Ibanez clacia malamente fuori.

Subito dopo Mourinho richiama Dybala l entra Wijnaldum. Alla mezzora la Roma trema: Taylor assegna un rigore per fallo di Ibanez su Ocampos, ma dopo una revisione al monitor cambia idea.

Il brasiliano tocca nettamente il pallone con la punta del piede e solo successivamente colpisce l’avversario.

Proteste della Roma per un tocco di braccio di Fernando in area: per Taylor è aderente al corpo, ma le immagini lasciano più di qualche dubbio. Sulla punizione successiva Belotti, entrato al posto di Abraham, ha l’enorme occasione per il 2-1 ma Bounou sfiora con le dita e la palla sfiora il palo.

L’ultimo brivido dei tempi regolamentari è per la Roma, ma le conclusioni di Lamela prima e Fernando poi non trovano fortuna.

Nei supplementari la stanchezza si fa sentire iun ambedue le contendenti. Tanti falli e gioco spezzattato ,. All’undicesimo minuto di recupero del secondo tempo Smalling colpisce la parte alta della traversa, pochi istanti dopo il fischietto inglese manda la sfida ai rigori. La beffa ulteriore è proprio sul penalty di Montiel, che viene fatto ripetere dopo la parata di Rui Patricio perché il portiere portoghese si era mosso in anticipo. Al secondo tentativo l’argentino non sbaglia , e consente al Siviglia di alzare al cielo la sua settina Coppa Europa league.

LA SEQUENZA DEI RIGORI

Ocampos – gol

Cristante – gol

Lamela – gol

Mancini – parato

Rakitic – gol

Ibanez – palo

Montiel – gol

IL TABELLINO

Siviglia-Roma 5-2 d.c.r.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas (5′ pts Montiel), Badé, Gudelj (15’+8 sts Marcao), Telles (5′ pts Rekik); Fernando (15’+8 sts Jordan), Rakitic; Ocampos, Torres (1′ st Suso), Gil (1′ st Lamela); En-Nesyri.

Allenatore: Mendilibar

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (1′ pts Zalewski), Cristante, Matic (15′ sts Bove), Spinazzola (1′ sts Llorente); Dybala (23′ st Wijnaldum), Pellegrini (1′ sts El Shaarawy); Abraham (30′ st Belotti).

Allenatore: Mourinho

Arbitro: Taylor

Marcatori: 35′ Dybala (R), 10′ st aut. Mancini (S)

Ammoniti: Matic (R), Pellegrini (R), Mancini (R), Cristante (R), Rakitic (S), Celik (R), Zalewski (R), Lamela (S), Montiel (S), Ocampos (S)