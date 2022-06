La resa dei conti fra Cody Rhodes e Seth Rollins. The judgment day al completo e… la card di Hell in Cell

La road to Hell in a Cell 2022 è ormai all’ultima curva in casa WWE. Nella notte italiana fra domenica 5 e lunedì 6 giugno, direttamente dalla Allstate Arena di Chicago, andrà in scena il Premium Live Event di giugno, con tantissimi match molto attesi: l’evento sarà disponibile in esclusiva sul WWE Network, in una serata dove tante Superstar si sfideranno per la resa dei conti finale, mettendo il punto esclamativo a rivalità iniziate a WrestleMania 38. Ecco alcuni dei Main Event della kermesse:

Hell in a Cell Match – Cody Rhodes vs Seth Rollins: sarà l’ultimo capitolo di una grande rivalità, iniziata a WrestleMania con il ritorno dell’American Nightmare e proseguita a WrestleMania Backlash: Cody è sul 2-0 negli scontri con Rollins, che però vuole trovare un successo che vale doppio all’interno dell’Hell in a Cell.

Raw Women’s Championship – Bianca Belair (c) vs Asuka vs Becky Lynch: battendo la nipponica, Becky si è guadagnata il diritto di essere aggiunta a questo Triple Threat Match, per cercare di riconquistare il titolo perso a WrestleMania contro la “EST”. Asuka è tornata per rivincere il titolo che Becky le consegnò prima di prendersi un periodo di pausa per la gravidanza, ormai più di 2 anni fa.

Six-person tag team match – The Judgment Day vs AJ Styles, Finn Balor & Liv Morgan: la nuova stable formata da Edge sta dominando Raw nelle ultime settimane: the Rated-R Superstar, Damien Priest e Rhea Ripley hanno messo nel mirino il gruppo formato da Styles, Balor e Morgan. AJ deve risc

attare le due sconfitte arrivate a WrestleMania e a WrestleMania Backlash contro Edge.

Gli altri match:

United States Championship – Theory (c) vs Mustafa Ali

Single Match – Ezekiel vs Kevin Owens

Handicap Match – Bobby Lashley vs Omos & MVP