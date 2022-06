Italia – Argentina , finale Coppa dei Campioni Canbemol-Uefa

le probabili formazioni. Chiellini ultima partita in maglia azzurra



La delusione a seguito dell’eeliminazione ai prossimi mondiali Qatar2002 è solo un lontano ricordo.

La riconferma di Roberto Mancini ct della nazionale porta alla sfida di queta sera . Allo stadio Wembley , in pieno Giubileo per festeggiare i 70 di regnbo della regina ElisabettaII^ , migliore cornice non poteva trovare.

Azzurri contro l’Argentina , sfida tra i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica. Un match che riserverà tante emozioni, in palio la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa. La sfida è stata denominata “Finalissima 2022”.

A Wembly sarà l’ultima volta in maglia azzurra di Giorgio Chiellini , doveroso Ringraziare il difensore azzurro per le tantissime presenze con la Nazionale.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnaumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.

Allenatore: Mancini.

Argentina (4-3-3): Martinez: Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria.

Allenatore: Scaloni.