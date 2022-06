Ippodromo di Capannelle : giovedì 2 giugno ultima giornata di galoppo della stagione

La straordinaria stagione del galoppo all’Ippodromo Capannelle volge al termine: giovedì 2 giugno, con il tradizionale appuntamento della Festa della Repubblica, l’impianto capitolino chiude in bellezza. Naturalmente solo per quanto riguarda il galoppo, mentre invece il trotto farà compagnia agli appassionati per tutto il mese di giugno.

Il prestigioso congedo in programma per il 2 giugno prevede nove corse, con inizio alle ore 15:00. In cartellone tre handicap principali, tre maiden per due e tre anni, due altri handicap e una vendere. Cinque corse si disputeranno in pista grande, due in quella dritta e altre due su quella all weather, mentre le distanze andranno dai 1000 ai 2200 metri. Non mancheranno due seconde tris, tra cui il Premio Aldo e Renato Ricchi, uno dei tre HP di giornata, dedicato ad allevatori e proprietari di illustre caratura. Confronto intergenerazionale sui mille metri con al via 12 protagonisti tra i quali spiccano i nomi di Thunderblack, Bluma, Kyllachy Dream, Chiaroscuro, Django, Elisir, Avalon Ena e Puerto Princesa. L’altra tris nel nome di Carrol House, vincitore dell’Arco di Trionfo, sarà sui 1800 per tre anni con 12 cavalli al via e con osservati speciali Xenobio, Fighting King, Pasquino e Draga Flower. Altro HP sarà il tradizionale Premio Enzo e Tullio Mei, rispettivamente indimenticabile presidente e storico direttore di Capannelle. Sui 2000 metri saranno in lotta in 10, di tre anni e oltre, e tra loro Warrior Within, My Westwood, Gleanearn, Reggiolo e Menuhin. Sul miglio invece i protagonisti del terzo HP, il Premio Castelli Romani con ancora 10 cavalli al via, sempre tre anni e oltre, tra cui meritano i favori del pronostico Amyntas, Sparklealot, Keniote, Cool and Dry e Parco Sempione.

Prevista anche il Premio 2^ Eliminatoria San Siro Sprint, settima corsa alle 18:40, mentre l’ultima sarà il Premio Groom Tesse, in programma alle 19,55.

Arrivederci al 2 settembre per il primo appuntamento autunnale del galoppo a Capannelle.CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA DEL 02. 05. 2022