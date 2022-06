Finalissima, A Wembley: Italia – Argentina 0-3

L’Argentina batte 3-0 l’Italia a Wembley e conquista la Finalissima 2022.

Gli azzurri tengono bene la spinta di messi e compagni fino al 25′, poi inizia lo show sudamaericano. Al 28′ Messi va via a Di Lorenzo , rasoterra al centro e con Lautaro Martinez che appoggia in rete. al 45+1, arriva il raddoppio: ancora Martinez sfugge a Bonucci , passaggio in profondità per Di Maria il colpo sotto batte Donnarumma in uscita.

Nel secondo tempo Mancini sostituisce Chiellini con Lazzari, Scamacca per Belotti, Locatelli per Bernardeschi.

L’Argentina è padrona del campo in tutti i sensi e in tutti i reparti. Mancini cerca di coprirsi a centocampo e con Spinazzola passa al 3-5-2. Donnarumma si oppone ai scatenati Messi e Di Maria. Il portiere azzurro capitombola per la terza volta in pieno recupero con un colpo da biliardo del solito Dybala.

Mancini ha un duro lavoro da fare pe ricostruire la Nazionale campione d’Europa.

IL TABELLINO

Italia-Argentina 0-3

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (1′ st Lazzari), Emerson (32′ st Bastoni); Barella, Jorginho, Pessina (17′ st Spinazzola); Bernardeschi (1′ st Locatelli), Belotti (1′ st Scamacca), Raspadori.

Ct: Mancini

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero (40′ st Pezzella), Otamendi, Tagliafico; Lo Celso (45’+1 st Dybala), Rodriguez, De Paul 6 (31′ st Palacios); Messi, L. Martinez (40′ st Alvarez), Di Maria (45’+1 st Gonzalez).

Ct: Scaloni

Arbitro: Maza

Marcatori: 28′ L. Martinez (A), 45’+1 Di Maria (A), 45’+4 st Dybala (A)

Ammoniti: Otamendi (A), Bonucci (I), Di Lorenzo (I), Barella (I)