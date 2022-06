Virtus Bologna-Olimpia Milano , ecco la finale scudetto della Serie A di basket.

L’Armani raggiunge la squadra di Scariolo chiudendo 3-0 la serie della semifinale contro Sassari: anche in gara 3 in casa dei sardi non c’è storia e il punteggio di 87-69 consegna agli uomini di Messina la possibilità di rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno. Ottima prova di Baldasso e Rodriguez con 17 e 12 punti, alla Dinamo non basta Robinson.