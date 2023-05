Serie A – Bologna – Juventus 1-1

Nel posticipo della 32a giornata Bologna Juventus finisce 1-1.Match cn tante emozioni Al Dall’Ara e tante occasioni da gol .

Al 10′ il Bologna passa in vantaggio con un rigore di Orsolini assegnato direttamente dal Var per un problema tecnico, il fallo sull’attaccante felsineo commesso da Danilo.

La reazione bianconera non si fa attendere le conclusioni esaltano i riflessi di Skorupski già nel primo tempo, autore di quattro parate decisive. La più ghiotta occasione per i bianconeri il rigore concesso per fallo su Milik , lo stesso attaccante polacco dal dischetto si lascia ipnotizzare dal connazionale Skorupski che para il penalty.

L’attaccante della Juventus si è rifatto al 60′ firmando il pareggio, poi nel finale tanto il Bologna quanto i bianconeri hanno avuto modo per raccogliere i tre punti senza però riuscirci.

IL TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1

Bologna (4-3-3): Skorupski ; Posch (42′ st De Silvestri), Lucumì , Soumaoro , Kyriakopoulos (22′ st Cambiaso ); Moro (36′ st Medel), Schouten , Dominguez (22′ st Zirkzee ); Orsolini , Barrow , Ferguson 6(36′ st Aebischer 6,5). A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, Pyythia. All.: Motta .

Juventus (3-5-2): Szczesny ; Gatti , Danilo , Alex Sandro ; Cuadrado , Fagioli (13′ st Soulé ), Locatelli 5 (37′ st Paredes ), Rabiot , Kostic (13′ st Iling ); Milik (37′ st Vlahovic), Chiesa (25′ st Miretti 6). A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Bonucci, Rugani, Pogba. All.: Allegri

Arbitro: Sozza

Marcatori: 10′ rig. Orsolini (B), 15′ st Milik (J)

Ammoniti: Posch, Kyriakopoulos (B); Rabiot, Paredes (J)

Note: 30′ Skorupski (B) para un rigore a Milik (J)