Venerdì il via alla 150^ edizione del Giro d’Italia

La corsa in Rosa , valevole come ventesima prova dell’UCI World Tour 2022, si svolgerà in ventuno tappe dal 6 al 29 maggio 2022 per un totale di 3 443,6 km con partenza da Budapest, in Ungheria, e arrivo all’interno dell’Arena di Verona.

Ecco le 21 Tappe:

1^ tappa

Ven.

06/05

Budapest – Visegrád

195 km

2^ tappa

Sab.

07/05

Budapest – Budapest (cronometro)

9,2 km

3^ tappa

Dom.

08/05

Kaposvár – Balatonfüred

201 km

4^ tappa

Mar.

10/05

Avola – Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza)

172 km

5^ tappa

Mer.

11/05

Catania – Messina

174 km

6^ tappa

Gio.

12/05

Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri)

192 km

7^ tappa

Ven.

13/05

Diamante – Potenza

196 km

8^tappa

Sab.

14/05

Napoli – Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura)

153 km

9^tappa

Dom.

15/05

Isernia – Blockhaus

191 km

10^tappa

Mar.

17/05

Pescara – Jesi

196 km

11^tappa

Mer.

18/05

Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia Parmigiano Reggiano Food Stage

203 km

12^tappa

Gio.

19/05

Parma – Genova

204 km

13^tappa

Ven.

20/05

Sanremo – Cuneo

150 km

14^tappa

Sab.

21/05

Santena – Torino

147 km

15^tappa

Dom.

22/05

Rivarolo Canavese – Cogne

178 km

16^tappa

Mar.

24/05

Salò – Aprica (Sforzato Wine Stage)

202 km

17^tappa

Mer.

25/05

Ponte di Legno – Lavarone

168 km

18^tappa

Gio.

26/05

Borgo Valsugana – Treviso

152 km

19^tappa

Ven.

27/05

Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte

177 km

20^tappa

Sab.

28/05

Belluno – Marmolada (Passo Fedaia)

168 km

21^tappa

Dom.

29/05

Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) – (cronometro)

17,4 km