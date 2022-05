Udinese, Cioffi:”il risultato mi lascia un po di amaro in bocca”

Gabriele Cioffi dopo Udinese-Inter 1-2, su DAZN :

“Nel secondo tempo invece abbiamo corretto il tiro. Pensiamo alla la prossima stagione .

Abbiamo giocato cinque partite in due settimane, spesso la gamba fresca ce l’hai perché stai bene, probabile che sia mancato anche quello però sicuro andremo a correggere quello che è mancato. Per il ciclo di partite che abbiamo avuto però sento di dire bravi a tutti. Noi come il Sassuolo la prossima stagione? È realistico, però torno al presente perché dobbiamo sforzarci a pensare ad oggi. Ora giorno di riposo e poi c’è il Sassuolo. Rigore Inter? Non dobbiamo trovare scuse per non fare, se pareggiavamo nessuno diceva niente ma pazienza”.