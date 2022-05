Nella trentacinquesima giornata di Premier League, continua il botta e risposta per il titolo tra Manchester City e Liverpool.

I Reds passano 1-0 in casa del Newcastle grazie al gol di Keita al 19′, ma la formazione di Guardiola replica vincendo 4-0 sul campo del Leeds con Rodri (13′), Ake (54′), Gabriel Jesus (78′) e Fernandinho (93′): Klopp resta secondo a -1. Norwich ufficialmente retrocesso in Championship dopo il ko per 2-0 con l’Aston Villa.