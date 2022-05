Ai Ogura si aggiudica il Gran Premio di Spagna classe Moto2, sesta tappa del Motomondiale

Il pilota del Team Asia grazie partito dalla pole, ha dominato sin dalla prima curva dela gara conquistando la sua prima vittoria in carrieramantenendo un ritmo costante e incredibile per tutta la gara, centrando la sua prima vittoria in carriera.

Alle sue spalle solo Aron Canet (Flexbox HP40) e Tony Arbolino (Marc VdS). Menzione d’onore alla seconda posizione dello spagnolo, reduce dall’operazione alla mano destra fatta a inizio settimana.

Fuori dal podio Augusto Fernandez (KTM Ajo) che chiude quarto davanti a Marcel Schrotter e Celestino Vietti (Mooney VR46).

moto2 Qualifica 2 Jerez – GP Spagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:41.289 2 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team 1:41.299 0.010 3 22 Sam Lowes Kalex Elf Marc Vds Racing Team 1:41.321 0.032 4 40 Aron Canet Kalex Flexbox Hp40 1:41.369 0.080 5 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Lightech Speed Up 1:41.620 0.331 6 13 Celestino Vietti Kalex Mooney Vr46 Racing Team 1:41.741 0.452 7 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:41.753 0.464 8 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team 1:41.815 0.526 9 37 Augusto Fernandez Kalex Red Bull Ktm Ajo 1:41.901 0.612 10 51 Pedro Acosta Kalex Red Bull Ktm Ajo 1:41.914 0.625 11 96 Jake Dixon Kalex Autosolar Gasgas Aspar Team 1:41.966 0.677 12 75 Albert Arenas Kalex Autosolar Gasgas Aspar Team 1:42.072 0.783 13 9 Jorge Navarro Kalex Flexbox Hp40 1:42.097 0.808 14 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:42.100 0.811 15 2 Gabriel Rodrigo Kalex Pertamina Mandalika Sag Team 1:42.367 1.078 16 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 1:42.381 1.092 17 7 Barry Baltus Kalex Rw Racing Gp 1:42.631 1.342 18 23 Marcel Schrotter Kalex Liqui Moly Intact Gp 1:42.818 1.529