Milan , Pioli:”quel gol è stata una liberazione”

Piolo e il suo Milan festeggiano terza vittoria consecutiva in campionato e con l’1-0 alla Fiorentina, grazie al gol di Leao ahanno mantenuto la vetta della Serie A a tre giornate dalla fine:

“Abbiamo giocato con la mentalità giusta, lavorando da squadra in una partita, come normale che sia, con un po’ di tensione”.

“Siamo soddisfatti per noi e per i nostri tifosi – ha proseguito il tecnico del Milan a DAZN -, la squadra ha giocato e lottato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Lottiamo per un obiettivo importantissimo e sentiamo tutti la tensione, ma i calciatori nonostante la giovane età stanno facendo veramente bene e stanno dimostrando di saper soffrire”.