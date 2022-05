“Il momento piu’ bello di un calciatore e’ fare il gol decisivo, ma l’importante e’ la vittoria.

Abbiamo creato tanto e poi avuto un po’ di ansia sotto porta. Poi pero’ abbiamo giocato bene e sono molto felice del gol. C’e’ un’ansia buona, siamo in un momento fantastico, dobbiamo stare tutti uniti per arrivare al nostro obiettivo”. Lo ha detto a Dazn Rafael Leao, autore del gol decisivo nella vittoria del Milan per 1-0 contro la Fiorentina.